Выкса, Нижегородская область, 11 июля, 2020, 18:55 — ИА Регнум. Иверский женский монастырь в Выксе закрыт на карантин в связи с выявлением у игумении Антонии Мироновой коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Выксунской епархии.

Тулип Выксунский Иверский женский монастырь

Уточняется, что диагноз игумении подтвердился 4 июля. Все контактные лица в настоящее время находятся на изоляции, насельницы находятся под наблюдением медиков, усилен контроль по соблюдению работниками правил личной гигиены.

Все помещения монастыря дезинфицированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на территории Нижегородской области поэтапно вводился карантин в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г. Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район) и поселке Дивеево. В Выксе карантин был снят 16 июня.