Москва, 11 июля, 2020, 12:55 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский опроверг организацию акции в Хабаровском крае в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, передает корреспондент ИА REGNUM 11 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Жириновский

«ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона», — заявил Жириновский.

Он заверил, что в ЛДПР готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям.

«По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет», — заявил он.

В Хабаровске в акции в поддержку Фургала приняли участие, по разным данным, от 5 тыс. до 50 тыс. человек.