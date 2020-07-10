Сертолово, Ленинградская область, 10 июля, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В массовом ДТП с участием пяти машин в городе Сертолово Всеволожского района Ленинградской области автомобиль ГИБДД оказался под колесами грузовика. Об этом 10 июля сообщили очевидцы в социальных сетях.

Https://vk.com/spb_today В Ленобласти автомобиль ГИБДД оказался под колесами грузовика. Цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Массовое ДТП произошло днем 10 июля в микрорайоне Черная речка города Сертолово на перекрестке в ЖК «Золотые купола».

«Машина полиции под грузовиком, еще один самосвал в кювете, «Фольксваген» посреди дороги, «Тойота» на обочине на другой стороне», — сообщил очевидец.

По предварительной информации отдела пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 10 июля около 13:20 мск во Всеволожском районе Ленобласти на 33 км автомобильной дороги Парголово — Огоньки.

В результате столкновения пяти транспортных средств: «МАН» с прицепом, «Тойота», «Фольксваген Поло», «КАМАЗ» и «Фольксваген Поло» пострадавших не было. По данному факту проводится проверка.