Москва, 13 июля, 2020, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, принятие которого позволит индексировать страховую пенсию работающим инвалидам, разработали депутаты Госдумы от ЛДПР.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Согласно поправкам, инвалиды, получающие страховые пенсии, работающие по договору, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

«Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — делают выводы авторы.

По данным Пенсионного фонда России, численность работающих инвалидов, уровень пенсионного обеспечения которых будет повышен, составляет, по предварительной оценке, 1,5 млн человек, или 13,64% от общей численности инвалидов.

Дополнительные расходы на индексацию назначенных им страховых пенсий (с учетом расходов на доставку) в 2021 году составят 83,5 млрд рублей.