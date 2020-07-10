Москва, 10 июля, 2020, 11:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ исследования выявили 6635 носителей коронавируса. Об этом сообщили 10 июля в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новый случаи выявили во всех регионах РФ. Лидером является Москва — 637 случаев. Далее следуют Петербург — 300, Свердловская область — 275, ХМАО — 263, Алтайский край — 240, Нижегородская область — 219, Иркутская область — 211, ЯМАО — 208.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявили 713 936 случаев заражения.