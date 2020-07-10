Донецк, 10 июля, 2020, 07:17 — ИА Регнум. Донбасского монополиста, фирму «Внешторгсервис» (или «ВТС»), наконец-то удалось потеснить с насиженного места. Почему это событие открывает новые возможности для ЛДНР и какое «наследство» придется разгребать правительствам народных республик после «ВТС», рассказывает автор ИА REGNUMЮрий Ковальчук.

Smdnr.ru Флаги ДНР и ЛНР

Возможность напрямую распоряжаться торговлей тем, что добыто в республиках, разумеется, выводит их правительства на новую ступень самостоятельности. Спору нет, вырученные от продажи того же угля деньги, пополняющие бюджеты Донецкой и Луганской республик помогут решить многие проблемы с обеспечением граждан.

Только вот неразберихи и долгов, оставшихся после «ВТС», правительствам тоже хватит надолго. Почему так остро встала проблема задолженности по зарплате шахтерам, и откуда взялись новые нерентабельные шахты?

Читайте подробности в статье Юрия Ковальчука «В ЛДНР пришла национализация».