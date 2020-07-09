Санкт-Петербург, 9 июля, 2020, 19:25 — ИА Регнум. В июне 2020 года в Петербурге умерло на 55% больше жителей, чем в июне 2019 года. Об этом свидетельствуют обнародованные данные ЗАГС.

Kzags.gov.spb.ru Смертность в июне 2020 года в Петербурге

Судя по опубликованным графикам, в июне в Петербурге скончались 7 тыс. 106 человек. Это на 2 тыс. 531 человека, или на 55% больше, чем в июне 2019 года, когда умерли всего 4 тыс. 575 человек.

Это также на 10,5% больше, чем в предыдущем месяце — мае 2020 года, когда скончались 6 тыс. 427 человек. Напомним, майская смертность и так на 32% превысила показатель 2019 года.

Kzags.gov.spb.ru Смертность в июне 2019 года в Петербурге

До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.

Всего за полгода в Северной столице скончался 34 тыс. 331 человек. Это почти на 13% больше, чем за первые шесть месяцев 2019 года, когда скончались 30 тыс. 416 человек. Прирост составил почти 4 тыс. человек. Ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец признал, что большинство из этих смертей так или иначе связаны с COVID-19 и сопутствующей пневмонией.

При этом в официальную статистику они не вошли. Согласно официальным данным, от COVID-19 в городе скончались только 1 тыс. 520 человек. В последние дни Петербург лидирует среди регионов России по числу выявленных летальных исходов COVID-19 в сутки. Власти объясняют это тем, что предоставляют данные о смертях, произошедших еще в мае и июне, так как ранее эта информация удерживалась.