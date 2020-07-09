Санкт-Петербург, 9 июля, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Уровень летальности COVID-19 в Петербурге превышает показатели всех остальных регионов Северо-Запада. Об этом сообщает 9 июля Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) СЗФО, ситуация на 09.07.2020

Так, к 9 июля летальность в Петербурге составила 5,7%, причем средний показатель по СЗФО — 2,97%, а по России — 1,53%. Все они выросли с прошлой недели.

Петербургский показатель же растет уже третью неделю подряд: 2 июля он составлял 4,96%, 25 июня — 4,17%. Северная столица вновь опередила по смертности Дагестан с 4,85%.

Все остальные регионы СЗФО, кроме трех — Калининградской, Псковской и Архангельской областей — показывают летальность ниже 1%.

В Ненецком автономном округе показатель все еще равен нулю.

Напомним, в Петербурге за время пандемии зафиксировали 26 тыс. 681 случай заражения коронавирусом, скончалось, по официальным данным, 1 тыс. 520 человек. Однако комитет по здравоохранению уже признал, что на самом деле смерти почти 4 тыс. петербуржцев так или иначе связаны с COVID-19 и сопутствующей пневмонией, и далеко не все они попали в статистику.