Москва, 9 июля, 2020, 14:54 — ИА Регнум. Законопроект, который создает дополнительные благоприятные условия и устраняет существующие препятствия к оформлению льготной ипотеки, рефинансированию, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Ипотека

«Большая категория граждан, которая ранее оформила ипотеку, получила возможность существенно облегчить условия ипотеки и перейти на льготные условия. Например, на Дальнем Востоке это вообще 2%, а в целом, льготная ипотека, которая сегодня оформляется в стране — это 8−9%, 6%. Поэтому, конечно же, для нас было очень важно, чтобы сама процедура перехода с обычной ипотеки на льготную была максимально простой», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Поправками предусматривается, что жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после полной выплаты задолженности по кредиту (займу), средства которого были направлены полностью или частично на приобретение жилого помещения или на погашение ранее полученного кредита (займа) на приобретение этого жилого помещения, и погашения регистрационной записи об ипотеке указанного жилого помещения.

Устанавливается, что согласия органов опеки и попечительства на передачу в залог жилого помещения не требуется, если это жилое помещение передается в залог в обеспечение возврата кредита, выдаваемого на рефинансирование первоначального кредита, на исполнение обязательств по которому были направлены средства (часть средств) маткапитала.

Предусматривается, что в случае предоставления кредита или займа на полное погашение ранее выданного кредита или займа согласие предшествующего залогодержателя на регистрацию ипотеки в обеспечение кредита или займа, предоставленного на погашение ранее выданного кредита или займа, не требуется.

В случае направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий сведения об этом подлежат включению в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).