Санкт-Петербург, 9 июля, 2020, 15:42 — ИА Регнум. В Петербурге разработали стандарты безопасности гостеприимства, согласованные с требованиями Всемирного совета по туризму и путешествиям. Об этом объявил 9 июля председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комитет по развитию туризма Петербурга Знак Safe Travels Saint Petersburg

На порталах Russia Travel и Visit St. Petersburg, как и в соответствующих соцсетях, любой путешественник или профессионал индустрии туризма может получить необходимую информацию как по самим стандартам безопасности, так и по конкретным заведениям — гостиницам, санаториям, бюро — которые получили опознавательный зеленый «знак качества» Safe Travels St. Petersburg.

«Смысл всей этой программы — мы выстроили, наверное, одну из самых сложных систем на данный момент, по крайней мере в России. Мы общаемся все время с нашими коллегами, прорабатываем все эти вопросы с Ростуризмом. У нас есть свой петербургский стандарт безопасности, у нас есть свои чек-листы, утвержденные формы, понятные, прозрачные, у нас есть системы QR-кодов, которые выдаются туристским организациям при возобновлении своей работы. У нас создана система мониторинга. То есть мы готовы к ответу на любые вопросы, которые сейчас задаются людьми перед началом путешествия», — рассказал Корнеев.

По его мнению, эта система в России — самая проработанная, безопасная и прозрачная, что подтверждено значком Safe Travels St. Petersburg. «То есть Санкт-Петербург сегодня — самый гостеприимный, самый безопасный для туристов город с точки зрения открытости информации», — заявил Корнеев.

По его словам, в тесном контакте с Роспотребнадзором в Петербурге разработали свои три основных стандарта безопасности: для офисов турфирм, операторов и агентов, включая экскурсионное обслуживание, для гостиниц и других средств размещения и для санаториев и курортов.

«Мы же не понимаем, на самом деле, что будет дальше с вирусом: говорят в мире разное. Сегодня эта система предельно гибкая. Надеюсь, этого не произойдет, мы готовы и к продолжению вирусных историй в мире. У нас есть сценарий дальнейшего развития системы безопасности», — заявил Корнеев.