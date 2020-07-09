Москва, 9 июля, 2020, 13:10 — ИА Регнум. С предпринимательской деятельности в Москве снимаются все ограничения. Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности», — написал Собянин.

Правда, мэр Москвы также уточнил, что есть одно исключение — бизнес по-прежнему обязан будет исполнять санитарные требования в рамках профилактики коронавируса. При этом предприятия и организации могут самостоятельно решать, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.