Москва, 9 июля, 2020, 12:44 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский в знак протеста против задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала грозит отказом фракции ЛДПР от депутатских полномочий и отзывом губернаторов Владимирской и Смоленской областей, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Акция протеста! Фракция ЛДПР сдаст полномочия и уйдет отсюда, пусть весь мир узнает, что это за бардак в стране. Вам Конституция нужна — мы вам дали Конституцию! А вы нам наручники на руки надеваете! Бессовестные», — заявил Жириновский.

«Можем попросить наших губернаторов подать в отставку из солидарности — Смоленск, Владимир, выйти из состава ЦИК и состава Счетной палаты», — грозит парламентарий.