Кострома, 9 июля, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Костромская область прошла пик коронавируса 11 июня, с этого момента в области наметилась тенденция к постепенному сокращению числа заражений. Об этом сообщает проектный офис информационного центра по коронавирусу в России.

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Напомним, 11 июня в Костромском регионе зафиксировали максимальный суточный прирост инфицированных — 51 человек.

«На текущий момент в Костромской области ежедневный прирост находится на отметке в 22 случая, что значительно ниже аналогичного показателя середины июня», — говорится в сообщении ИЦК.

За прошедшие сутки (8 июля) в Костромской области официально подтвердили 26 новых случаев коронавирусной инфекции.

Раньше всех в ЦФО пик прошли Рязанская и Брянская области, медленнее всего этот этап прошли Орловская, Воронежская и Костромская области.

Отметим, что дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких, необходимых для оказания медицинской помощи больным COVID-19, в Костромской области планируют устранить лишь к августу-сентябрю 2020 года.