Костромская область прошла пик коронавируса
Кострома, 9 июля, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Костромская область прошла пик коронавируса 11 июня, с этого момента в области наметилась тенденция к постепенному сокращению числа заражений. Об этом сообщает проектный офис информационного центра по коронавирусу в России.
Напомним, 11 июня в Костромском регионе зафиксировали максимальный суточный прирост инфицированных — 51 человек.
За прошедшие сутки (8 июля) в Костромской области официально подтвердили 26 новых случаев коронавирусной инфекции.
Раньше всех в ЦФО пик прошли Рязанская и Брянская области, медленнее всего этот этап прошли Орловская, Воронежская и Костромская области.
Отметим, что дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких, необходимых для оказания медицинской помощи больным COVID-19, в Костромской области планируют устранить лишь к августу-сентябрю 2020 года.