Кострома, , 09:20 — REGNUM Дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких, необходимых для оказания медицинской помощи больным COVID-19, в Костромской области планируют устранить к августу-сентябрю 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ответ, полученный в региональном департаменте здравоохранения.

Аппарат ИВЛ Ru.wikimedia.org

Костромские медучреждения, перепрофилированные для лечения «коронавирусных» пациентов, до сих пор не обеспечены ИВЛ в объемах, предусмотренных планом Минздрава РФ. Согласно рекомендациям министерства, в области необходимо развернуть 111 коек с ИВЛ. Однако в настоящий момент для этих целей могут быть использованы лишь 62 установки. Недостающие аппараты регион планирует закупить на 130 млн рублей, выделенные из федерального бюджета.

«Проблемным» вопрос обеспеченности больниц нормативными количеством аппаратов ИВЛ на онлайн-встрече с Владимиром Путиным 29 мая назвал и губернатор региона Сергей Ситников. При этом глава области отметил, что самое большое количество ИВЛ, одновременно задействованных для помощи пациентам с COVID-19, в регионе не превысило семи.

«Проблемным остаётся вопрос обеспеченности нормативным количеством аппаратов ИВЛ. При этом сегодня пятьдесят процентов оборудования размещено и работает в медицинских учреждениях, оставшиеся 65 ИВЛ законтрактованы. Владимир Владимирович, при этом отмечу, что за весь период лечения больных одновременно было задействовано всего лишь семь аппаратов искусственной вентиляции лёгких», — сказал Сергей Ситников.

Отметим, что ранее область заявила о потребности в 49 ИВЛ. Однако, «общая сумма поступивших средств позволила увеличить количество закупаемого оборудования». Как сообщили ИА REGNUM в департаменте здравоохранения, поставки 70 аппаратов намечены на август-сентябрь 2020 года.

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