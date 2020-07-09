Москва, 9 июля, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский возмущен задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и обещает ему поддержку, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

«Мы никогда Фургала из партии не исключим», — заявил Жириновский.

«Мы защищаем и будем защищать наших людей, мы уверены, что все рассосется», — заверил парламентарий.

«Если были преступления в 2004 — 2005 году, и был якобы замешан Фургал, чего вы ждали 15 лет?» — указал лидер ЛДПР.

В целом же он уверен, что «арест губернатора простимулирует избирателей голосовать за ЛДПР».

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возбуждено уголовное дело, следователи работают над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершённых организованной преступной группой в 2004 — 2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье в отношении предпринимателей.