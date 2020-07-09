Хабаровск, 9 июля, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного 9 июля у своего дома и этапированного в Москву для следственных действий и предъявления обвинения, подозревают в заказе убийства конкурента.

Khabkrai.ru Сергей Фургал

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Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, преступления, совершенные Фургалом, всплыли спустя 15 лет из-за того, что, став губернатором, он принимал решения в пользу аффилированных компаний. Это вызвало недовольство предпринимателей, чьи права были ущемлены. Так появились свидетельские показания, которые подтверждают причастность Фургала к организации убийства бизнесмена в 2000-х годах.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждение уголовного дела в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — результат длительной работы следователей над раскрытием особо тяжких преступлений прошлых лет, совершённых организованной преступной группой в 2004—2005 годах в Хабаровском крае и Приамурье в отношении предпринимателей.