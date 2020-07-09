Москва, 9 июля, 2020, 10:44 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 6509 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 9 июля в московском оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Новые случае зафиксированы во всех регионах России. Лидером является Москва — 568 случаев. Далее следуют Петербург — 292, Свердловская область — 276, ХМАО — 265, Иркутская область — 243, Нижегородская область и Алтайский край — по 224.

Всего с начала распространения вируса в России выявили 707 301 случай заражения.