Москва, 9 июля, 2020, 08:35 — ИА Регнум. Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (ЛДПР) — это последовательное избавление от несогласованных с Центром губернаторов. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, отметив, что в этом же ряду отставка коммуниста Сергея Левченко (Иркутская область) в конце 2019 года, а третьим в списке неугодных значится Валентин Коновалов (Хакасия).

Khabkrai.ru Сергей Фургал

«Результаты по поправкам к Конституции в Хабаровском крае (за — 62,28%, явка — 44%) — одни из самых низких по стране. В этих регионах сформировано мнение о том, что Московия — это как отдельная страна, а федеральная политика Центра не отвечает интересам местного населения. Эти губернаторы выстраивали свою работу на основе этого общественного мнения, не пытаясь его опровергнуть и скорректировать.

Дмитрий Михайличенко Это чревато если не сепаратизмом, то устойчиво протестными настроениями. Центр требует регулярной политики, а не лояльности сквозь зубы (в виде «приемлемых» процентов на поправках к Конституции). Полагаю, задержание Фургала — это еще и знак хакасскому коммунисту Коновалову. Шансы на его отставку увеличиваются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хабаровский губернатор Сергей Фургал (избран в сентябре 2018 года) был задержан 9 июля 2020 года по уголовному делу и доставлен в Москву. Дело связано с убийствами бизнесменов, произошедшими около 15 лет назад на Дальнем Востоке.