Хабаровск, 9 июля, 2020, 07:38 — ИА Регнум. Глава города Советская Гавань в Хабаровском крае Павел Боровский, комментируя задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, отметил, что люди очень устали от постоянных криминальных новостей и скандалов, связанных с ЛДПР. По словам чиновника, люди ждут от власти работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Maks Stirlitz Советская Гавань

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«Люди устали от постоянных скандалов. В нашем городе люди устали от скандалов, связанных с ЛДПР. Люди ждут от власти работы, улучшения качества жизни, рабочих мест, жилья, хороших дорог, достойной медицины, а не криминальной хроники. Очень хочется, чтобы в нашем Хабаровском крае наступило, наконец, спокойное время — время работы и реальных дел», — сказал Павел Боровский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Советской Гавани депутаты от ЛДПР в 2018 году заняли большинство в городском совете депутатов. С первых же дней они стали источником бесконечных скандалов. Сначала народные избранники потребовали увеличения содержания для себя любимых из нищего городского бюджета сразу в восемь раз, потребовали отдельного офиса, юриста на зарплате, дорогой мебели и оргтехники. Ограничить аппетиты депутатов от ЛДПР получилось только у прокурора города. Депутат от ЛДПР Ольга Ерохина стала участницей грандиозного скандала, избив пожилую женщину. Суд, рассмотрев дело, ограничился штрафом в 10 тыс. рублей.

В случае отправки в отставку президентом РФ Владимиром Путиным с формулировкой «утрата доверия» губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, выборы нового главы региона пройдут только в 2021 году.

9 июля был задержан по подозрению в организации преступной группы губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.