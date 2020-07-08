Новосибирск, 9 июля, 2020, 01:25 — ИА Регнум. Новосибирская область наращивает объёмы тестирования на коронавирус — в регионе увеличивается количество лабораторий. Больницы продолжают получать новую технику и оборудование. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области проведено 233 272 теста на коронавирус

«Мы продолжаем работу по наращиванию проведения лабораторных тестов по выявлению пациентов с коронавирусом, на сегодняшний день средний показатель — порядка 4 тысяч тестов. Текущие цифры — порядка 150 анализов на 100 тысяч населения — позволяют нам полностью обеспечивать все необходимые исследования для населения Новосибирской области. Кроме того, было принято распоряжение о выделении из резервного фонда правительства Новосибирской области 43 млн рублей на закупку пяти комплектов однотипного оборудования, которое позволит в автоматическом режиме делать анализы. Таким образом, мы практически в два раза сможем увеличить возможности наших лабораторий, — рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Также важно отметить, что мы получили финансирование из резервного фонда правительства РФ, которое было потрачено на закупку оборудования и средств индивидуальной защиты. В частности, получено 33 аппарата ИВЛ, в настоящий момент ведётся приёмка ещё 40 аппаратов. Также мы получили 299 кислородных концентраторов, 196 мониторов пациента, 885 увлажнителей, 470 шприцевых насосов и другое оборудование. Эти цифры не последние — мы продолжаем получать оборудование. После получения и приёмки оборудование сразу же направляется в медицинские учреждения».

Министр также обратил внимание на ситуацию в районах. Он подчеркнул, что вспышек коронавируса там нет, ситуация прогнозируема и находится под контролем.

Константин Хальзов напомнил, что ранее Новосибирская область в рамках борьбы с коронавирусом получила 19 новых автомобилей скорой помощи. Реанимобили класса «C» будут оказывать помощь как в районах, так и на территории Новосибирска.

Отметим, что в Новосибирской области уже проведено 233 272 теста на коронавирус.