Вашингтон, 9 июля, 2020, 03:38 — ИА Регнум. Потеряв Трансатлантическое партнерство так же, как и Партнерство транстихоокеанское, США пытаются заменить эти провалившиеся проекты чем-то более надежным. Для чего вообще понадобилось Вашингтону так старательно забрасывать военно-экономические мосты на дальние берега Евразии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Дядя Сэм

США для того, чтобы использовать даже малейший шанс на сохранение мирового лидерства, приходится проводить в отношении евразийского континента политику особо изощренного давления. Стратегия США включает в себя обязательное присутствие в виде военных баз по западному и восточному краю Евразии с одновременным наращиванием хаоса и конфликтов в центре материка.

Пример с тем, что творилось и продолжается до сих пор на Ближнем Востоке, может быть подкреплен большим интересом США к инициированию и разжиганию индокитайского конфликта, на который, судя по всему, они возлагают большие надежды. Отсюда понятна идея собрать под эгидой Японии «восточное НАТО» — объединенный блок стран, с помощью которых США могли бы угрожать Китаю. Так же, как «западное» НАТО поднаторело в противостоянии «российской агрессии». При этом неудачи преследуют Вашингтон последние годы с настойчивой регулярностью.

Читайте статью Владимира Павленко «Взаимодействие России и Китая меняет мир к лучшему».