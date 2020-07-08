Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 17:17 — ИА Регнум. Петербургский парламент утвердил положения о выходном пособии судьям Уставного суда Санкт-Петербурга, передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Согласно документу, в случае досрочного упразднения суда, что, скорее всего, произойдет в Петербурге, судьи тоже досрочно лишаются полномочий по решению городского Заксобрания.

Однако судьи, которые, как правило, заседали всего несколько раз в году, получат выходное пособие — из бюджета Петербурга. Если же у судьи есть право на выплату из федерального бюджета, то из петербургского доплат ему уже не достанется.

Напомним, упразднение региональных уставных судов предусмотрено поправками в Конституцию, которые вступили в силу 4 июля. Уставный суд призван был защищать Устав Санкт-Петербурга и проверять региональные законы на соответствие ему.

Одним из последних зарегистрированных запросов была жалоба городских депутатов на закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», по которому Смольный установил некие правила поведения для граждан, а последних штрафовали за появление на публике без масок или перчаток.