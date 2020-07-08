Москва, 8 июля, 2020, 16:28 — ИА Регнум. В целях санитарно-эпидемиологической безопасности школьные линейки 1 сентября 2020 года будут проведены в новом формате. Об этом 8 июля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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«Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс», — сказал Кравцов.

В каком именно формате будут проведены мероприятия по случаю начала нового учебного года, министр не уточнил. В то же время он отметил, что очную форму обучения в России дистанционной замещать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что с 1 сентября московские школьники смогут проходить обучение в школах, а не дистанционно.