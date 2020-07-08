Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 13:54 — ИА Регнум. В Петербурге депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении законопроект губернатора о переводе публичных слушаний по градостроительным изменениям в интернет, передает корреспондент ИА REGNUM. Согласно проекту, в закон о публичных слушаниях вводится понятие общественных обсуждений через сеть.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

По словам представлявшего законопроект вице-губернатора Николая Линченко, это было сделано из-за пандемии коронавируса и поможет избежать распространения эпидемии. Он утверждает, что норма об общественных обсуждениях будет использована якобы исключительно в пандемию, во время режима повышенной готовности.

«Мы не пошли по пути Москвы, где два года назад уже общественные обсуждения реализованы в полном объеме, причем с существенным ограничением участников этих общественных обсуждений», — похвалил документ вице-губернатор.

«Считаю законопроект крайне непроработанным, требующим коренной переработки и подачи поправок», — заявил председатель комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок. Тем не менее вице-губернатор Линченко запросил только два дня на подачу поправок — до вечера пятницы, 10 июля.

О документе, добавил Четырбок, было известно еще два месяца назад, но Смольный по какой-то причине решил дотянуть до последнего и внести его в ЗакС с голоса в обход всех регламентов, пренебрегая любыми обсуждениями внутри депутатского корпуса и даже юридическим заключением.

Этим возмутились множество других народных избранников. «Эсер» Алексей Ковалев назвал это «беспрецедентным» результатом «вброса» со стороны чиновников.

«Я первый раз такое вижу, — заявил глава комитета по горхозяйству, единоросс Сергей Никешин. — Видимо, новое правительство у нас решило сказать новое слово в принятии законопроектов. Мы сегодня рассматриваем проект без решения рабочего органа собрания, без решения комитета по законодательству, без юридического заключения. Что там внутри? Вы читали уже заключение юруправления нашего по проекту закона о проектах планировки территории. Там два коррупциогенных фактора в двух пунктах обозначены. Сколько здесь? Мы не знаем, у нас нет заключения».

Кроме того, по процедурным моментам этот законопроект может быть оспорен в суде, а вслед за ним ‑ и весь Генеральный план, обратил внимание Никешин.

Беспартийный депутат Михаил Амосов призвал не превращать принятие законов в «спецоперацию», по его мнению, она связана с работой над новым Генпланом Петербурга, «чтобы никто не успел опомниться». «Я не понимаю, почему пять лет ждали, и нельзя еще полгода переждать пандемию», — заметил Амосов.

«Яблочник» Борис Вишневский заявил, что законопроект вообще нельзя было включать в повестку и напомнил, как осенью 2017 года все депутаты ЗакСа громко возмущались попытками Госдумы заменить публичные слушания подачей заявок через интернет.

«Прогнали в дверь — пролезли в окно под предлогом эпидемии. Эпидемия не мешает проводить разные массовые мероприятия, не мешает проводить военные парады, устраивать голосования. А как надо публичные слушания — так сразу эпидемическая опасность», — сказал Вишневский. Он считает, что коронавирус — не повод «уничтожать возможность граждан повлиять на градостроительный процесс».

«Это такой секс по телефону, от которого удовольствие получат только застройщики и лоббисты строительного комплекса. А жители будут чувствовать себя просто жертвами коллективного изнасилования», — заявил Вишневский. Он убежден, что в результате Петербург получит уплотнительную застройку по всему городу.

Депутаты заметили, что значительная часть петербуржцев будет отрезана от возможности участия в публичных слушаниях. В Кировском районе, привел пример Денис Четырбок, более 60% жителей составляют пенсионеры и пожилые люди, они, вероятно, входят в 30% населения Петербурга, у кого нет компьютеров, так что принять участие в электронных слушания они точно не смогут.

На это обратил внимание и другой единоросс Сергей Купченко, который напомнил, что из-за введения «коронавирусного» дистанционного образования в школах вдруг выяснилосЬ, что у 40% учеников нет никакой техники с доступом в интернет — ни планшетов, ни компьютеров ‑ и Смольный через СМИ просил петербуржцев подарить детям свои гаджеты.

Руководитель фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева указала, что публичные слушания по закону подразумевают формат публичных обсуждений, которые также могут осветить СМИ. Как будет организован такой же формат через интернет, ей не понятно, если граждане смогут только зарегистрироваться на сайте госуслуг и подать заявку с собственным предложением.

«Публичность подразумевает, что публично объявлено о слушаниях, публичны материалы экспозиции, публичны и доступны все предложения поступающие и протокол, публичным будем заключение и комментарии на каждое предложение», — сказал Николай Линченко. Дмитриева напомнила, что все это называется заочной формой обсуждения, а не публичной.

Представитель КПРФ Александр Рассудов в целом считает «благой задачей» перевод обсуждений в интернет, однако у него тоже возникли вопросы к процедуре, но задавать их надо было бы не Линченко, считает Рассудов, а губернатору Александру Беглову.

«Который так же через губу отвечает на все наши депутатские запросы, к какой бы мы фракции не принадлежали, внизу давая телефон, будто это объявление на фонарном столбе, «если у вас остались вопросы». Наверное, у депутатов есть вопросы. И не надо им отвечать этими словами. Это уже даже не секс по телефону, а объявления на фонарных столбах: «Гюльчатай 24 часа». Нет в этом никаких отличий», — заявил Рассудов.

В результате вопреки критике со стороны представителей парламентского большинства законопроект ожидаемо приняли в первом чтении 28 голосами за. Еще 12 депутатов выступили против, четверо воздержались.

«Законодательное собрание — самая мощная точка опоры для простого жителя», — продекламировал в финале спикер, единоросс Вячеслав Макаров.