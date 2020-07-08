Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Петербурге городской парламент принял в третьем чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в барах и рюмочных с площадью зала меньше 50 кв. метров, расположенных в жилых домах. За документ проголосовали 42 депутата, шестеро выступили против, один воздержался, передает 8 июля корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Изначально предлагалось поставить минимальную планку по площади в 20 кв. метров, но на этапе второго чтения единоросс и автор инициативы Денис Четырбок решил поднять ее до 50 кв. метров. Новые требования должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Против инициативы выступил беспартийный депутат Максим Резник, который отметил, что более сотни предпринимателей написали в Заксобрание, призывая депутатов одуматься: по их подсчетам, город потеряет более 1 млрд рублей дохода после того, как многие бары будут вынуждены закрыться. Кроме того, по сведениям участников рынка, пострадают и небольшие заведения в историческом центре города, а выгоду получат только крупные сетевики.

В ответ Денис Четырбок заявил, что необходимо защищать жителей, страдающих от соседства с «наливайками», а не бизнес, который их «кошмарит». Он также обратил внимание, что петиция против законопроекта собрала на портале Change.org лишь чуть более 5 тыс. голосов.

На самом деле петиция собрала уже 8 тыс. 325 подписей. Ее автор, предприниматель Александр Зарайский, утверждает, что закон приведет к уничтожению гастрокультуры в Петербурге.