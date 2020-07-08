Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Петербурге продолжает неуклонно расти число вновь выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 8 июля сообщает федеральный оперативный штаб.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Санкт-Петербург, заболевшие-выздоровевшие

За последние сутки в городе обнаружили 295 новых носителей вируса. Днем ранее было 278 новых случаев. Суточный рост их количества продолжается с 29 июня.

Таким образом за время пандемии в городе выявили 26 389 случаев заражения. Выздоровело за это же время 20 552 человека, в том числе 193 человека выписаны за последние сутки.

Заметим, в России число носителей вируса превысило 700 тыс. человек, за последние 24 часа подтвердили еще 6 тыс. 562 случая заражения.