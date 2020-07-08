Санкт-Петербург, 8 июля, 2020, 10:06 — ИА Регнум. Погоду в Санкт-Петербурге в среду, 8 июля будет формировать расположенный в тылу циклона, и медленно уходящий на северо-восток холодный атмосферный фронт.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиеский собор

В городе на Неве в связи с этим ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон окажется на 1−2 градуса ниже климатической нормы для первой декады июля Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в районе +19…+21 градуса. Ветер северо-западный, западный 4−9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

По данным гидрометцентра на 10 часов утра, в Петербурге +16,4 градуса, северный ветер до 3 м/с, влажность 75%.