Санкт-Петербург, 7 июля, 2020, 20:39 — ИА Регнум. В Петербурге появится еще больше стационаров, готовых принимать больных COVID-19. Об этом заявил 7 июля губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

«Мы развиваем нашу стационарную сеть, чтобы быть готовыми к самым разным ситуациям», — сказал он во время посещения строящегося в Колпино нового корпуса городской больницы №33.

В четверг, 9 июля, в Петербурге состоится закладка нового корпуса Госпиталя ветеранов войн на Народной улице. Существующие три филиала ГВВ, включая полевой госпиталь в «Ленэкспо», уже принимают пациентов с коронавирусом.

Кроме того, Николаевскую больницу в Петергофе тоже подготовят к возможному приему больных COVID-19: там делают санпропускники и проводят кислород.

В сеть «эпидемических» стационаров войдет и больница №33 в Колпино. Новый корпус введут в строй в максимально сжатые сроки, обещал Беглов.

Заметим, этот корпус изначально должны были сдать еще в 2014 году. Но на объекте неоднократно менялись подрядчики, сроки переносились, проекты корректировались. Строительство возобновилось только в начале 2020 года.

В здании разместятся сосудистый центр, кардио-, нейро‑ и общехирургическое и стационарное отделение скорой помощи с полной диагностической службой.

Заметим, число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 26 тысяч, смертность за полгода превысила показатели 2019 года на 13%, или почти 4 тыс. человек. В комитете по здравоохранению признали, что большинство летальных исходов так или иначе связаны с COVID-19. С 29 июня в Петербурге наблюдается рост числа вновь выявленных носителей вируса.