Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 22:28 — ИА Регнум. Петербург готовится к возможной второй волне коронавирусной инфекции. Для этого создается резерв коечного фонда, который может быть использован для лечения COVID-19. Об этом 6 июля изданию Смольного «Петербургский дневник» рассказал председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Дарья Драй ИА REGNUM Боткинская больница в Петербурге

В Петербурге достигнут требуемый Минздравом показатель свободных коек, предназначенных для больных коронавирусной инфекцией. По словам чиновника, на пике эпидемии в Петербурге было развернуто 11 тысяч коек для заболевших новой инфекцией. На сегодня более трех тысяч таких коек свободны.

«Мы достигли показателя 50 процентов. По методике Минздрава этот показатель рассчитывается как соотношение коек — свободных в настоящее время и развернутых до 28 апреля. До этого времени мы должны были в соответствии с рекомендациями иметь в общей сложности 5393 койки», — объяснил Лисовец сложную методику подсчета.

По словам главы комздрава, в последние недели налицо тенденция снижения доли случаев COVID-19 в тяжелой форме, требующих обязательной госпитализации. Это позволило начать процесс возвращения перепрофилированных стационаров к профильной деятельности. Прежде всего, речь о федеральных медучреждениях в Петербурге.

Тем не менее, по словам Лисовца, к возможной второй волне эпидемии, «готовиться нужно».

«Должен быть быстро мобилизуемый пул стационарных коек, превышающий количество заболевших», — пояснил он.

В настоящее время медики уже приобрели опыт борьбы с COVID-19, больницы обеспечены шлюзами и санпропускниками, лекарствами и средствами индивидуальной защиты.

Если же второй волны не будет, с коронавирусной инфекцией в Петербурге продолжат бороться специализированная Боткинская больница для взрослых и Филатовская больница для детей.

Напомним, в Петербурге с начала пандемии зафиксировано 25 816 случаев заражения, в том числе 280 за последние сутки. От COVID-19 скончалось 1389 человек. Выздоровели 20 174 человек.