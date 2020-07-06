Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 10:12 — ИА Регнум. В аэропорту «Пулково» вновь отменены рейсы в Москву, Минск и в ряд других городов, в том числе зарубежных. Всего в воздушной гавани Санкт-Петербурга 6 июля, согласно данным электронного табло, отменены 18 рейсов.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт Пулково

Отмены рейсов начались еще глубокой ночью. Так с 02:45 не полетели самолеты в Анталью «Уральских авиалиний», Новый Уренгой «Ямал», Минск «Белавиа». На 11:40 отменил свой рейс в Москву Pegas Fly, в 13:35 в Хельсинки — Finnair. В 14:10 в Минеральные Воды и в 20:50 в Милан «Россия».

Также запланированные вылеты отменены в Череповец, Алма-Ату, Воронеж, Екатеринбург, Симферополь, Шанхай.

Напомним, что Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение, за исключением вывозных и специальных рейсов, до 1 августа 2020 года.

Отметим, с 1 июля аэропорт «Пулково» возобновил круглосуточный режим работы.

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