Санкт-Петербург, 6 июля, 2020, 08:36 — ИА Регнум. На самом высоком флагштоке России и Европы в Петербурге поднят флаг «Зенита» в честь новой победы петербургского футбольного клуба в чемпионате России. Об этом сообщили 6 июля в пресс-службе «Зенита».

Fc-zenit.ru Флаг «Зенита»

Флагшток установлен на берегу Финского залива в западной части Крестовского острова, вблизи «Лахта центра», самого высокого здания Европы.

Высота флагштока достигает 105 метров (длина футбольного поля), на нем можно поднимать флаг размером 20×30 метров.

«Сегодня стадион и башня «Лахта центра» также подсвечены в сине-бело-голубых цветах «Зенита», — добавили в клубе, который в седьмой раз стал чемпионом России по футболу.