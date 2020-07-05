Москва, 5 июля, 2020, 10:09 — ИА Регнум. Количество покупаемой гражданами России иностранной валюты растет по ходу процесса смягчения ограничительных мер безопасности в стране, связанных с пандемией коронавируса. Это следует из данных опроса российских банков, приводимого РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

При этом в Сбербанке России отметили, что средний чек по обмену валюты не вырос.

«В июне текущего года средняя сумма одной обменной операции соответствует средней сумме аналогичной операции в период самоизоляции и превышает аналогичный показатель прошлого года на 60%», — рассказали специалисты Сбербанка, добавив, что в настоящее время количество операций по обмену валюты в настоящее время ниже, чем в прошлом году.

При этом в ВТБ сообщили, что средний чек показал рост и у клиентов банка в Москве составил почти 4 тысячи долларов, в Краснодаре — почти 2,3 тысячи и в Санкт-Петербурге — 2,2 тысячи.

«Средняя сумма операции по покупке наличной валюты, долларов и евро, в мае-июне 2020 года выросла до 2,1 тысячи долларов. В апреле 2020 она составляла 1,8 тысячи, в апреле-июне 2019 — почти 1,3 тысячи», — уточнили в ВТБ и рассказали, что средняя сумма операции по покупке безналичной валюты, долларов и евро, также показала рост по сравнению с прошлым годом.

Также о росте обмена валюты сообщили в банках «Русский стандарт» и «Дом.РФ», а вот Росссельхозбанк, Московский кредитный банк, Газпромбанк и банк «Зенит» не отметили значительного роста среднего чека по валютному обмену.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 июля из данных опроса, проведенного холдингом «Ромир», стало известно, что в среднем российская семья из трех человек, где работают двое взрослых, хотела бы иметь ежемесячный доход в размере 85,7 тыс. рублей.