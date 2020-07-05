Москва, 5 июля, 2020, 09:02 — ИА Регнум. В Российской Федерации проведено уже более 21 млн тестов на коронавирус. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает Роспотребнадзор.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

В ведомстве отметили, что в России сохраняется один из самых высоких охватов населения тестами на коронавирус. Так, за последние сутки было проведено 317 тысяч тестов на COVID-19. Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в России остаются более 280 тысяч человек.

«В РФ проведено более 21 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 280 347 человек», — сообщили в Роспотребнадзоре.