Тбилиси, 7 июля, 2020, 02:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария не только отчитался за прошедший год своей работы, но еще и разъяснил смысл достигнутого для тех, кто старался принизить продемонстрированные им и страной результаты. Почему парламентские дебаты для Гахария стали весьма «горячим» мероприятием, рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Оппозиция считает все слова о достижениях, произнесенные Гахарией, не более чем пустословием и обещаниями, не подкрепленными реальными делами. В этом они заняли противоположную по отношению к сторонникам правящей партии позицию. Сторонники правящей «Грузинской мечты», конечно же сочли выступление премьер-министра весьма убедительным. Но самая горячая баталия разгорелась в грузинском парламенте вокруг прошлогоднего скандала.

Тогда российский депутат Гаврилов, председательствовавший на международной конференции, проходившей в стенах грузинского парламента, вызвал пароксизм патриотизма у многих грузинских граждан. Это вылилось в крупные протесты, разбираться с которыми пришлось все тому же Гахарии, тогдашнему министру МВД. Как на этот раз Гахария ловко и решительно отражал наскоки оппозиционеров, читайте подробности.

Читайте статью Андро Малкина «Грузия: «ударный» отчет премьера в преддверии выборов».