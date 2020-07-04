Севастополь, 4 июля, 2020, 15:43 — ИА Регнум. Погода с аномально высокой температурой воздуха до +38 °С пришла на территорию Крыма и простоит там в ближайшие четыре дня. Об этом 4 июля сообщает крымский гидрометцентр.

82.mchs.gov.ru В Крыму

«С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении синоптиков и уточняется, что максимальные значения температуры воздуха в этот период составят от + 33 до +38 °С.

Также указывается, что самая жаркая погода ожидается в степных и предгорных крымских районах, а в горах и на побережье полуострова будет прохладнее, и дневная температура воздуха составит от +31 до +36 °С.

При этом метеорологи также ожидают в данный период чрезвычайную опасность возникновения пожаров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в субботу, 4 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, возможен град, температура воздуха +25… +27 °С, в ряде районов региона до +35 °С.