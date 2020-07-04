Красноярск, , 02:14 — REGNUM В субботу, 4 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, возможен град, температура воздуха +25… +27 °С, в ряде районов региона до +35 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +20 °C.

Ночью со 4 на 5 июля ожидается до +18 °C.

Скорость западного, юго-западного ветра 5−10 м/с, при грозе шквалистое усиление до 15−20 м/с. Давление — 730 мм рт. ст.

В воскресенье, 5 июля, в Красноярске до +24 °C днём и до +17 °C ночью. Дождь.

В понедельник, 6 июля, в Красноярске ожидается до +25 °C днём. Ночью до +17 °C. Дождь.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и южных районах Красноярского края 4 июля ожидается температура воздуха до +30… +35 °С, местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, местами 25−30 м/с.