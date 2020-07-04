Приштина, Сербия, 4 июля, 2020, 15:46 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июля, стало известно, что ещё три депутата парламента Косово оказались заражены коронавирусом.

Facebook.com/ArbenGashiLDK Арбен Гаши

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, помимо главы фракции Демократической лиги Косово Арбена Гаши, инфицированы оказались его товарищи по партии Куйтим Шаля, Хаджи Авдюли и Висар Хоти.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после того, как стало известно о том, что Арбен Гаши и его семья заражены коронавирусом, было проведено обследование 50 депутатов и чиновников, вступавших с ним в контакт.

Всего в Косово выявлено 3178 случаев заражения коронавирусом. 58 пациентов с COVID-19 скончались.