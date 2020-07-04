Санкт-Петербург, 4 июля, 2020, 11:28 — ИА Регнум. В Петербурге продолжился рост вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 4 июля федеральный оперативный штаб.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Санкт-Петербург, заболевшие-выздоровевшие

Так, за последние сутки в городе обнаружили 271 носителя коронавируса. Всего в северной столице выявили 25 тыс. 261 случай заражения за время пандемии.

Стабильный рост продолжается почти неделю: представители Роспотребнадзора заявили, что это было ожидаемо в связи со снятием ограничений.

Выздоровело в Петербурге за время пандемии 19 тыс. 746 человек, в том числе 251 за последние сутки.

За 24 в городе также обследовали на коронавирус 19 тыс. 532 петербуржца. Под медицинским наблюдением находится 1 тыс. 710 человек, из них 83 — в обсерваторе, 758 — на самоизоляции.