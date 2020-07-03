Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 17:47 — ИА Регнум. Спустя три месяца «коронавирусных» ограничений, после ввода послаблений петербуржцам массово начали приходить посылки с заказами из-за рубежа. Однако, чтобы получить их, необходимо отстоять немаленькую очередь. Как выяснило ИА REGNUM, это произошло из-за новых мер, которые ввели в Управлении Федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Елена Молчанова ИА REGNUM В Петербурге стоят очереди на почту

Необычный ажиотаж на вход в отделения вызван решением руководства «Почты России» строго соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора. Так, в почтовых отделениях Петербурга сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри.

«Эти меры необходимы для защиты здоровья клиентов и сотрудников компании. Во время ожидания в отделении связи необходимо соблюдать дистанцию в 1,5−2 метра, — отметили в пресс-службе УФПС. — Для того, чтобы избежать ожидания, клиенты могут воспользоваться услугой предварительной записи в отделение при помощи мобильного приложения или сайта компании. На данный момент в Северной столице по предварительной записи работает более 210 почтовых отделений».

«Почта России» в очередной раз просит своих клиентов воздержаться от посещения отделений связи, если в этом нет крайней необходимости. Также в УФПС призывают пользоваться дистанционными каналами обслуживания.

«На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги, — объяснили в пресс-службе УПФС. — Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении».