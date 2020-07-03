Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 15:24 — ИА Регнум. Естественные опасения людей в период пандемии коронавируса и искусственные попытки сорвать плебисцит по поправкам к Конституции призывами к бойкоту не смогли помешать провести общероссийское голосование на высоком уровне. Об этом заявил 3 июля председатель комитета по законодательству Законодательного собрания Петербурга, член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Денис Четырбок.

Дарья Драй ИА REGNUM Единый день голосования по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге

«Мы слышали, как отдельные аналитики предсказывали низкую явку, обосновывая это самой сутью поправок и непростой эпидемиологической обстановкой. Порой даже звучали призывы бойкотировать голосование, чтобы максимально понизить легитимность заданного президентом России курса. Сейчас же мы уверенно можем сказать, что все эти страхи и призывы оказались абсолютно напрасными», — заявил петербургский парламентарий, мнение которого распространила пресс-служба «Единой России» в Петербурге.

Он перечислил основные факторы, которые обеспечили высокий уровень явки и поддержки поправок, предложенных на голосование. Основным фактором, по мнению Четырбока, стало само содержание поправок.

«Ведь теперь ряд гарантий, которые касаются социальных прав граждан, поднимаются на совершенно другой уровень — уровень конституционных гарантий. Обязательная индексация пенсий и социальное страхование, МРОТ не ниже прожиточного минимума, адресная поддержка людей — все это отныне будет не правом, а обязанностью государства. Никто — ни правительство, ни парламент — не сможет поменять то, что закреплено в Основном законе нашей страны, и это главное», — уверен депутат Заксобрания Петербурга.

Вторым фактором стал высокий уровень организации голосования, его открытость, прозрачность и доступность, а также масштабные меры против распространения коронавирусной инфекции, предпринятые на избирательных участках, и продленный срок голосования.

«Даже в очень непростых условиях из-за пандемии для обеспечения голосования все было сделано очень хорошо. Все члены комиссий знают свои задачи, везде есть инструкции, как для избирателей, так и для сотрудников. Все это позволяет говорить о том, что волеизъявление людей проходило в абсолютно безопасных условиях, а решение о проведении голосования в течение нескольких дней себя полностью оправдало», — считает парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, в голосовании в Петербурге приняли участие 2 млн 895 тысяч 659 человек. За поправки проголосовали 77,66%, против — 21,63% участников голосования в Петербурге.