Санкт-Петербург, 3 июля, 2020, 10:35 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 263 новых носителя коронавирусной инфекции. Днем ранее сообщалось о 258 случаях за сутки. Новый рост суточного выявления коронавируса начался в городе с 29 июня и пока продолжается.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Санкт-Петербург, заболевшие-выздоровевшие

С учетом новых данных Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), общее количество подтвержденных фактов заражения в Петербурге за всё время пандемии к 3 июля составляет 24 990 случаев.

При этом нарастает и количество выздоровлений среди тех, кто заболел COVID-19. за последние сутки в Петербурге после этого заболевания выписан 491 человек. Общее количество переболевших в городе составляет 19 495 человек.

В целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 667 883 случая (+1,0% за последние сутки) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Вылечились 437 893 человек, в том числе 8915 человек — за последние сутки.