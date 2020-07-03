Иркутск, 3 июля, 2020, 08:53 — ИА Регнум. Присвоение Иркутску звания «Город трудовой доблести» прокомментировал новый глава Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, которые цитирует официальный сайт региона, Иркутская область бесперебойно поставляла фронту вооружение, технику, предметы первой необходимости.

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«Только в областном центре было размещено несколько десятков госпиталей. Сотни советских солдат и офицеров прошли здесь лечение и вернулись в строй. Женщины и дети, не щадя сил, работали в полях и на заводах, движимые одной мыслью: все для фронта, все для Победы! Память об их трудовом подвиге мы навсегда сохраним в наших сердцах», — заявил врио губернатора Игорь Кобзев.

Сбор голосов проводился в очной и онлайн формах на различных интернет-площадках. Всего было собрано около 60 тысяч голосов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении звания «Город трудовой доблести» было принято накануне, 2 июля, в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое провёл президент России Владимир Путин. Такой почести за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов удостоились: Нижний Новгород, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Магнитогорск, Новосибирск, Ярославль, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи и Иваново.