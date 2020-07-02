Тверь, 2 июля, 2020, 23:01 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил жителей Тверской области за участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в Общероссийском голосовании. Это была консолидированная позиция жителей Тверской области. Также благодарю всех сотрудников избирательных комиссий, представителей сферы правопорядка, специалистов МЧС, которые два раза в сутки обеспечивали дезинфекцию помещений. Очень важно — у нас не было зафиксировано нарушений», — сказал Игорь Руденя в эфире телеканала «Россия 24» 2 июля.

По итогам голосования за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали почти 72% избирателей Тверской области.

Также, как сообщало ИА REGNUM, губернатор Тверской области сообщил о планах по дальнейшему развитию территории у Ржевского мемориала Советскому солдату.

«Приняли решение создать здесь парк с открытым показом техники. Также разработали программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи», — отметил Игорь Руденя.

Также в эфире обсуждалась тема поддержки семей с детьми. Как отмечалось, единовременную федеральную выплату на детей до 16 лет, инициированную президентом РФ Владимиром Путиным, получили родители более 206 тысяч детей Тверской области. С 1 июля начала действовать новая региональная единовременная выплата — на детей от 16 до 18 лет. Она будет реализована до 1 октября 2020 года.

Глава региона также сообщил о планах по открытию детских лагерей отдыха и оздоровления — на первом этапе планируется открыть 6 загородных оздоровительных лагерей в 5 муниципалитетах.