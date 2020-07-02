Нижний Новгород, 2 июля, 2020, 21:47 — ИА Регнум. В Нижегородском кремле открылся памятник «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла». Торжественная церемония приурочена ко дню присвоения Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба областного правительства.

Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Три фигуры — пожилого мужчины, женщины и подростка, чей взгляд направлен на образцы военной техники, — олицетворяют собой людей, стоявших в военное время у станков», — отметил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что памятник станет символом трудового подвига горьковчан в годы Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия памятника приняли участие труженик тыла ПАО «Завод им. Г. И. Петровского» Федор Иванов, ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный ветеран Нижегородской области Николай Карамзин, ветеран Горьковского автозавода Тамара Воронина, сборщик металлических судов ПАО «Завод «Красное Сормово», труженик тыла Игорь Симонов, ветеран труда АО «Нижегородский машиностроительный завод» Георгий Баскаков, скульптор Алексей Щитов.

«Горьковчане в годы Великой Отечественной войны выпустили более трети всех танков, самоходных артиллерийских установок и бронемашин в Советском Союзе, свыше трети минометов и автомашин, 60% радиостанций, более 40% подводных лодок и не менее четверти самолетов», — подчеркнул глава области.

По его словам, памятник появился благодаря пожертвованиям предприятий, которые и внесли вклад в Великую Победу. Никитин поблагодарил всех, кто принял участие в открытии нового монумента.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам, в числе которых Нижний Новгород.

В ходе совещания оргкомитета «Победа» президент заявил, что пример Нижнего Новгорода является показательным. «Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее число наград, а внуки и правнуки тех, кто без сна и отдыха работал под бомбёжками на этих предприятиях, собрали 846 тыс. подписей», — подчеркнул глава государства и добавил, что больше подписей собрали только жители Уфы — более 1 млн.

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