Тирана, 2 июля, 2020, 23:39 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Албании 1 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 368 человек в стране было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. При этом ещё 43 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Всего в Албании было выявлено 2662 случая заражения коронавирусом. 1559 человек уже излечились. Лечение проходят 1034 человека. 68 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое, в возрасте от 60 до 65 лет — за последние сутки. На стационарном лечении находится 78 пациентов, из них 9 проходят интенсивную терапию и двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения туристами. В этих условиях албанцы призывают соседей из не имеющего выхода к морю Косово провести лето на курортах страны, для чего была развернута кампания «отдохни по-албански».