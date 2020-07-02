Казань, 2 июля, 2020, 18:34 — ИА Регнум. В столице Татарии 3 июля прогремит праздничный салют. Мероприятие пройдет в честь присвоения Казани звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба городского управления культуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Салют

Залпы дадут с трех точек — двух барж в акватории реки Казанки у «Чаши» и понтона у парка аттракционов «Кырлай». Фейерверк начнется в 21:00 и продлится около 5 минут. Для праздничного салюта используют более 4 тыс. пиротехнических изделий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 июля президент России Владимир Путин поддержал инициативу оргкомитета «Победа» о присвоении звания Казани — «Город трудовой доблести». Соответствующий документ будет подписан в ближайшее время.

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