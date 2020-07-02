Москва, 2 июля, 2020, 16:58 — ИА Регнум. Российская система голосования по поправкам к Конституции была организована под беспрецедентным контролем общественного наблюдения. Об этом 2 июля заявила глава ЦИК Элла Памфилова в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«К счастью, ни одной серьёзной жалобы, которая требовала бы рассмотрения Центральной избирательной комиссией, пока нет. Надеюсь, что и не будет. Но, если будет, мы завтра сначала рассмотрим. Потом примем постановление официальное. И будут результаты общероссийского голосования, — сказала Памфилова. — Такой беспрецедентно открытой системы, которая практически в онлайн-режиме всё показывает, поставленной под тотальный контроль общественного наблюдения, в мире нет. Беспрецедентной была охрана бюллетеней».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Памфилова заявила, что нарушение в московском районе Раменки стало на данный момент единственным крупным нарушением на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции России.