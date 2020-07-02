Санкт-Петербург, 2 июля, 2020, 16:31 — ИА Регнум. В Государственном Русском музее назвали точные даты, когда горячо любимые петербуржцами и туристами Михайловский и Летний сады откроются для посетителей. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе федерального учреждения культуры, в состав которого входят оба прекрасных сада.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытый Летний сад

Так, первым для прогулок откроется строгий Михайловский сад Русского музея — это случится 8 июля. Вслед за ним, 15 июля, гостей примет легендарный и великолепный Летний сад.

«Посетителям садов будет рекомендовано использовать защитные маски и одноразовые перчатки (при необходимости их можно приобрести на входе), а также соблюдать социальную дистанцию», — отметили в Русском музее.

Для обеспечения безопасности посетителей в садах будет проводиться ежедневная дезинфекция, а павильоны и кафе не откроются.