Москва, 2 июля, 2020, 16:22 — ИА Регнум. При всей значимости социальной части утвержденных поправок к Конституции еще более важной представляется идеологическая составляющая этих поправок, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 2 июля, заместитель председателя партии «За правду» Александр Казаков.

По данным ЦИК, в голосовании приняли участие 67,97% избирателей, 77,92% поддержали поправки.

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Результатами голосования я удовлетворен. И при всей значимости социальной части поправок (где очевиден некоторый левый поворот государства, что хорошо и правильно) еще более важной мне представляется идеологическая составляющая.

В последних обращениях Путина была уже очевидна установка на консервативную идеологию. Да и в целом мы, образно говоря, «были беременны» этой идеологией последние 20 лет. Путин с этой идеологией приходил к власти в 1999 году, но у него не было возможности ее актуализировать, изнутри и извне ему противостояло мощнейшее либеральное лобби.

Сейчас наши оппоненты заняты преимущественно своими внутренними проблемами, и наше внутреннее либеральное лобби тоже ослабло. Именно в этих обстоятельствах возможно существенное изменение курса государства и политики правительства: когда идеология уже предъявлена, ее надо реализовывать.