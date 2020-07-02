Москва, 2 июля, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Российские вузы могут назначить начало учебного года на любую дату, которая отвечает интересам защиты учащихся от эпидемиологических угроз. Об этом 2 июля заявил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на пресс-конференции.

Владимир Югасов ИА Красная Весна Здание МГУ

Тем не менее, ведомство исходит из того, что в России будет реализован базовый сценарий, согласно которому учебный год традиционно начнётся 1 сентября.

«Но вместе с тем это может быть совершенно в разных регионах по-разному», — сказал Афанасьев.

Он напомнил, что законодательство РФ даёт право университетам, по решению ученого совета, перенести начало учебного года. Однако здесь действует ограничение — срок переноса не должен превышать двух месяцев.

Кроме того, вузы, в целях профилактики коронавируса, могут начать учебный год в дистанционном формате. По словам чиновника, данный сценарий развития ситуации является «совсем критическим», поэтому в Минобрнауке на него не рассчитывают, хотя и готовы к этому.

Как сообщало ИА REGNUM, полного перевода обучения в дистанционный формат в России не планируется.